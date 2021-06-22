Konya'da Karatay Akademi Yayınları'ndan çıkan "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" kitabında yer alan "Sandık" isimli masalda yer alan çocuk istismarı, ensest ve müstehcenlik içeren ifadeler nedeniyle HEMPA Çocuk Derneği, kitabın yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Baba ve kızı" arasındaki evliliği meşru gösteriyor

Küçük yaştaki çocukların okuması için hazırlanan kitaplarda bir skandala daha imza atıldı. Bir okuyucunun "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" adlı çocuk kitabı hakkında şikayette bulunmasının ardından çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile bilinen HEMPA Çocuk Derneği harekete geçti.

HEMPA Çocuk Derneği'ne ulaşan bir vatandaş, "Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları" adı verilen çocuk kitabında yer alan "Sandık" adlı hikayede "baba ve kız" arasındaki evliliğin meşru gösterildiğini aktardı.

"Yetiştirdiğin meyveyi önce kendin yersin"

Çocuk kitabında yer alan hikayede, çocuğu olmayan bir adamın, hocaya gittikten sonra taktığı muskadan sonra çocuğunun olması anlatılıyor.

Kız çocuğu sahibi olan adam, yeniden hocaya gittikten sonra "Hocam, yetiştirdiğin meyveyi önce kendin mi yersin, yoksa başkasına mı yedirirsin" sorusunu soruyor.

Hoca'dan "Evvela kendin yersin" cevabını alan baba, durumu kızına anlatıyor ve "ben hocadan onay aldım" ifadelerini kullanıyor.

Kız ise "Baba hiç öyle şey olur mu, ben senin kızınım, babanın kızıyla evlenmesi olur mu" şeklinde yanıt veriyor.

Bakanlık harekete geçti

Söz konusu çocuk kitap, skandal olayın ortaya çıkmasının ardından birçok yerden toplatıldı.

HEMPA Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, kitap hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tepkiler üzerine hepimizin bildiği ulusal çaptaki online satış siteleri, kitabın satıştan kaldırıldığıyla ilgili geri dönüşler yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de hemen harekete geçerek ilgili kitap hakkında inceleme başlattıklarının bilgisi verdi. Bu süreçte kitabı basan yayınevi de bize ulaştı. Kitabın 2015 yılında basıldığını, tekrar baskısının yapılmadığını söylediler.

"6 binden fazlası imha edildi"

Sorun üzerine kitabın tamamı dağıtımcılar ağıyla piyasadan topladıkları konusunda bilgi verdiler. Akabinde de ilk aşamada 5.424 ikinci aşamada 837 olmak üzere toplamda altı binden fazla kitabım imha edildiğine ilişkin tarafımıza resmi evrakları bize ulaştırdılar. Temennimiz o ki, bir daha böyle kitaplar yazılmasın, basılmasın. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, sosyal medyada bir içeriği paylaşmak, yorum yapmak boşu boşuna değil. Tepkimizi duyan, sesimize kulak veren birileri var."