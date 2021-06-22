Diyarbakır Viranşehir kara yolu 45. kilometre Bedro mezrasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.