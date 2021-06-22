Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Viranşehir kara yolu 45. kilometre Bedro mezrasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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