Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri Yahyalı'da sel: 5 mahallenin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yerini sele bıraktı. 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Yeşilköy ile Çamlıca mahalleleri arasındaki Çağlalık mevkisinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.
Selin dağlardan sürüklediği kaya ve toprak yığınları Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunu kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Can kaybının olmadığı olayın ardından iş makineleri, Kapuzbaşı, Büyükçakır, Ulupınar, Balcıçakırı ve Çavdaruşağı mahallelerini bağlayan yolu ulaşıma açmak için çalışıyor.
Etiketler: Sel
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