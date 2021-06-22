Yeşilköy ile Çamlıca mahalleleri arasındaki Çağlalık mevkisinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Selin dağlardan sürüklediği kaya ve toprak yığınları Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunu kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Can kaybının olmadığı olayın ardından iş makineleri, Kapuzbaşı, Büyükçakır, Ulupınar, Balcıçakırı ve Çavdaruşağı mahallelerini bağlayan yolu ulaşıma açmak için çalışıyor.