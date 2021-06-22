Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılırmak'ta balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.
Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin kesin nedeni, laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacak.
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