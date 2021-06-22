Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesi'nde yaşayan İsa Doğaner'in 2 ay önce doğum yapan keçilerinden birinin yavrusu, boynu eğri şekilde dünyaya geldi.

Engeli nedeniyle annesini ememeyen keçi yavrusu, biberonla besleniyor.

"Bir çocuğa bakar gibi baktık"

Doğum sırasında kendisinin çarşıda olduğunu ve çocuklarının telefonla kendisini çağırdığını dile getiren Doğaner, şöyle konuştu:

"Hemen eve gelip yavru keçiyi veterinere götürdüm. Veteriner de doğuştan boynu eğri olduğu için tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Annesini ememediği için kendim beslemeye karar verdim. Biberon ve mama aldım. Annesini sağdım, sütü yavruya biberonla içirdim. Bu şekilde yaklaşık 2 ay evimde büyüttüm. Her gün annesinden sütü sağıp, sabah, öğle ve akşam saatlerinde biberonla besledim. Bir çocuğa bakar gibi baktık. Halen biberonla besliyorum. Bu bizim Boncuğumuz, evimizin maskotu oldu."