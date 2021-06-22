Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Irak'tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi." ifadeleri kullanıldı.