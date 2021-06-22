Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sızma girişiminde bulunan 1 kişi yakalandı
Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin hudut birliklerince yakalandı. Yakalanan kişinin terör örgütü PKK'ya yardım etme suçundan arandığı belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Irak'tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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