Almanya’da tatil için memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y, burada kendisine ait tarlaya ayçiçeği ekildiğini gördü. Şoke olan Ahmet Y, yaptığı araştırmada tarlasını eken kişiye ulaşamadı.

Ahmet Y, "Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa süreceğim" yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti.

Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y, izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor.