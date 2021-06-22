Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarlasını izinsiz eken kişiyi tabelayla arıyor: Kim ekti, arayın
Tatil için Almanya'dan Bursa'ya gelen bir vatandaş, kendisine ait araziye ekim yapan kişiyi bulmak için tabela yaptırdı.
Almanya’da tatil için memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y, burada kendisine ait tarlaya ayçiçeği ekildiğini gördü. Şoke olan Ahmet Y, yaptığı araştırmada tarlasını eken kişiye ulaşamadı.
Ahmet Y, "Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa süreceğim" yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti.
Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y, izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor.
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