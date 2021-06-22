Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Edirne merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında doktor, akademisyen, öğretmen ve avukatların da olduğu 16 şüpheli yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'gizli yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; aralarında doktor, akademisyen, öğretmen ile avukatların da bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İzmir, İstanbul Eskişehir, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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