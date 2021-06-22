Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 100 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 51 kişi kıyıya getirildi.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı el uzattı
Kuşadası açıklarında da yine Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 49 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Sahil Güvenlik Yunanistan
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