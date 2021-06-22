Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Balıkçılar ağır tonajlı teknelerini, Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Barınağı'nda faaliyet gösteren tersaneye getiriyor.

Av sezonu boyunca tekneleri yıpranan balıkçılar, yeni sezon öncesi tersanede yoğunluk oluşturdu.

Tersane işletmecisi Muammer Kaya, bazı teknelerin boyasının ve elektrik aksamının yenilendiğini, bazılarının hasar gören yerlerinin tamir edildiğini anlattı.

Farklı ülkelere balıkçı tekneleri ihraç ediliyor

Tersanelerinde 10 ila 60 metre büyüklüğünde balıkçı teknelerinin bakımının yapıldığını vurgulayan Kaya, "Amacımız 1 Eylül öncesi balıkçı teknelerini en iyi şekilde hazır hale getirmek. İsteyen yeni tekne siparişi de veriyor. Yaklaşık 200 işçimizle balıkçılarımızın taleplerini yerini getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaya, Türkiye'nin yanı sıra balıkçılığın yaygın yapıldığı Moritanya, Gürcistan, Fas, Umman ve Kırım gibi ülkelere de balıkçı tekneleri ihraç ettiklerini, buralardan gelen taleplerin her geçen yıl arttığını söyledi.

"Teknelerin periyodik bakımları önemli"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, balıkçı teknelerinin Karadeniz'in hırçın sularında zaman içerisinde yıprandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Buralarda çalışan yüzlerce tayfanın güvenliği için teknelerin periyodik bakımları çok önemli. Bunun bilincinde olan meslektaşlarımız teknelerini bakımdan geçiriyor."

Karadeniz, tekne bakımlarının 1 Eylül'e kadar süreceğini söyledi.