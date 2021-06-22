Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 08:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Osmaniye'de fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.
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