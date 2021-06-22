Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Erzincan’da birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor.

Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun birçok ilinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın etkili olması özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğini aktardı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamaları uyarısı yapıldı.