Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 06:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi
[Fotoğraf: Depo Photos]
İstanbul'da iyileştirme çalışmaları kapsamında bugün Küçükçekmece'deki bazı bölgelere 8 saat boyunca su verilmeyecek.
İstanbul'da ana isale hattındaki çalışmalar, Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent ve İstasyon mahallelerini etkileyecek.
22 Haziran Salı günü, iki mahalleye saat 10.00'dan 18.00'e kadar su verilemeyecek.
Etiketler: Su Kesintisi İstanbul
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