Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İnşaatın beton dökümünde göçük: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Ula ilçesinde bir inşaatın beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkiinde, inşaatta beton dökme işlemi esnasında göçük oldu. Cüneyt Ölmez, Ahmet Zengin ve Selim Ölmez inşaat tahtaları altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 yaralının hayati tehlikesi yok
Göçük altından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Cüneyt Ölmez, müdahaleye rağmen hayatına kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ula İlçe Jandarma Komutanlığı Akyaka Karakol Komutanlığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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