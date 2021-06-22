Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 49 göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca içinde bulundukları lastik bot Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 49 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Balıkesir Sahil Güvenlik
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