Bayat ilçesinde akşam başlayan sağanak sonrası dereler taştı ve birçok ev ile ahır sular altında kaldı.

İlçe halkı ilk olarak kendi imkanları ile su altında kalan hayvanlarını kurtarırken, Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş’in öncülüğünde ilçede tahliye çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Tahliye çalışması yapıldı

Ev ve ahırlardaki tahliye çalışmalarına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı.

Bazı vatandaşların tavuk ve horozları telef oldu.

Selden etkilenen vatandaşlar için Kaymakamlık tarafından çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Yaraları kısa sürede saracağız”

İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, “Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Tespit çalışmaları tam olarak bitince yaraları kısa sürede saracağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Hepimize geçmiş olsun, Allah böylesi bir afeti bir daha yaşatmasın” dedi.