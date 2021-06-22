Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 01:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arızalanan bir tekne denizde sürüklenmeye başladı. Balıkçı teknesi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Sarıgerme açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan tekne, Göcek Limanı’na götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
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