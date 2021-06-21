Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Alaçam ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun-Sinop kara yolu Yenice kavşağında Ali Eroğlu'nun kullandığı otomobil ile M.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Yaralanan Ali Eroğlu, M.K. ve Ş.K. 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Ali Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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