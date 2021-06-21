Mahmutbey Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan iki servis aracına çarptı.

Kazada İETT otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu cadde, araçlar çekilene kadar trafiğe kapatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen İETT otobüsünün yol kenarındaki servis minibüsüne çarptığı ve savrulan servis minibüsünün hatlı minibüse çarptığı görülüyor.