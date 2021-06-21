Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Dikili ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde bağlı bademli açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken Karaburun açıklarında da 31 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 20 kişi kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yunan unsurları yine geri itti
Karaburun açıklarında da geri itilen can salı içerisindeki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.
51 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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