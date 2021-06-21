Bafra ilçesinin Emenli Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz'ü kovanların yanında arı soktu.

Öksüz, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi.

Ekipler müdahale etti

Haber verilmesi üzerine 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öksüz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Öksüz, kurtarılamadı.