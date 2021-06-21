Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Bafra ilçesinin Emenli Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz'ü kovanların yanında arı soktu.
Öksüz, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi.
Ekipler müdahale etti
Haber verilmesi üzerine 112 acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Öksüz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Öksüz, kurtarılamadı.
Etiketler: Samsun
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