Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 2 PKK'lı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ile F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Eskişehir'de sağanak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz