Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2’si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde baba H.Ö ile iki oğlu O.Ö. ve S.Ö, aralarında anlaşmazlık olan akrabalarının yanına giderek tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle açılan ateşte akraba E.Ö, İ.Ö, A.Ö. ve Y.Ö. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, yaptığı çalışmada zanlılardan H.Ö. ve S.Ö'yü yakaladı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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