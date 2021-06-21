Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.
Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 gram eroin, 131 gram bonzai ile yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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