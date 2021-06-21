Kocaeli'de Dilovası Belediyesi ekipleri, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Köseler köyündeki çiftlik arazisinde inceleme yaptı.

15 kaçak yapı tespit edildi

O incelemede 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine inşa edildiği tespit edildi.

Çiftlikle ilgili talep edilen ruhsat ve diğer resmi belgeler ibraz edilemedi. Dilovası Belediyesi, yapıların ruhsatlı hale dönüştürülmesi için süre verdi. Ancak Türkkan bu süre zarfında adım atmadı.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait olan çiftliğin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle daha önce tahliyesine karar verilmişti. Aradan geçen süre tamamlandı ve çiftlikte Dilovası Belediyesi ekipleri tahliye için çalışmalara başladı.

662 bin 794 lira para cezası uygulandı

Tespit edilen 15 kaçak yapı için İmar kanunu gereğince 662 bin 794 lira para cezası uygulandı.

Bölgeye iş makineleri, belediye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

"Dilovası Belediyesi hukukun verdiği kararı uyguluyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, "Tahliye kararını başlattık. Yıkım kararı da yarın olacak. Süreç bundan ibarettir. Dilovası Belediyesi hukukun verdiği kararı uyguluyor" dedi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman