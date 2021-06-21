Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunmaya devam ediyor.

Bu yıl Türkiye Bursları sınavına 178 ülkeden 165 bin başvuru yapıldı. Salgına rağmen başvuruların geçen seneye göre, yaklaşık 10 bin arttığı Ukrayna'da toplam 500 Türkiye mezunu oldu.

Kiev Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen sınav, bugün lisans seviyesinde yapıldı. Yarın ise yüksek lisans ve doktora seviyelerinde sınav gerçekleştirilecek.

Adaylardan Giray Lumanov, Türkiye'yi tercih etme nedeni olarak eğitim kalitesini ve kültürel yakınlığı gösterdi.

"En iyi eğitim sunan 50 ülke arasında"

Türkiye'deki eğitimin, Avrupa kalitesinde olduğunu vurgulayan Giray, sinema ve televizyon bölümünde okumak istediğini söyledi.

Ahtem Abdulkayrov da Türkiye'nin dünyada en iyi eğitim sunan 50 ülke arasında yer aldığını, Mimar Sinan Üniversitesinde okumak istediğini anlattı.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları, 2012'den bu yana faaliyet gösteriyor. Üniversitelere yerleştirme, burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademik programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.