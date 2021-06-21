Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam edecek.

Ortaokul, lise ve üzeri öğrencilere yönelik olan program kapsamında öğrencilerin, yıldızların yaşamı, güneş sistemi, uzay çalışmaları, takımyıldızlar, teleskoplar gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe sahibi olması hedefleniyor.

Eğitimler 5 Temmuz'da başlayacak

Program süresinin 4 hafta olacağı online eğitimler, 5 Temmuz tarihinde başlayacak. Eğitimler, öğrencilerin seviyelerine göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri farklı saat dilimlerinde verilecek.

Program ücretsiz olacak.