Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uzayı merak eden öğrenciler için online eğitim
[Fotoğraf: DHA]
Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği "Ali Kuşçu Astronomi Yaz Okulu"nda öğrenciler, temel astronomi ve evreni keşfedecek.
Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam edecek.
Ortaokul, lise ve üzeri öğrencilere yönelik olan program kapsamında öğrencilerin, yıldızların yaşamı, güneş sistemi, uzay çalışmaları, takımyıldızlar, teleskoplar gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe sahibi olması hedefleniyor.
Eğitimler 5 Temmuz'da başlayacak
Program süresinin 4 hafta olacağı online eğitimler, 5 Temmuz tarihinde başlayacak. Eğitimler, öğrencilerin seviyelerine göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri farklı saat dilimlerinde verilecek.
Program ücretsiz olacak.
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