İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçelerindeki bazı mahallelerde, şebeke suyundan kötü koku geldiği yönünde şikayetlerde bulunuldu.

Akşam saatlerinde çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişi, sudan rahatsızlandıkları iddiasıyla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gelen ve bir süre tedavi gören kişiler taburcu edildi.

İzmir’de şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını söyleyen vatandaşlar hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar, içtikleri suda kötü tat ve koku olduğunu belirtti. İZSU, şebeke suyunda sağlığı olumsuz etkileyecek bulguya rastlanmadığını açıkladı.https://t.co/K3iAkWiQkL pic.twitter.com/QitxEFvAP8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021

Artan şikayetler üzerine İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."