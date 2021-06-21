Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'ye yeni kimlik kartıyla gidilecek
Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Bu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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