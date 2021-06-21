Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokak müzisyenleri köpeklerden böyle kaçtı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, sokak sanatçıları, üzerlerine gelen köpeklerden kaçıp otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir kişi cep telefonuyla görüntüledi.
Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki bir sokaktaki müzisyenler, köpeklerin kendilerine geldiğini fark etti.
Bu sırada sokak köpekleri de havlayarak koşmaya başladı. Müzik yapmaya devam eden müzisyenler, köpeklerin yaklaştığını görünce hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki Haber
Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz