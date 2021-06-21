Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki bir sokaktaki müzisyenler, köpeklerin kendilerine geldiğini fark etti.

Bu sırada sokak köpekleri de havlayarak koşmaya başladı. Müzik yapmaya devam eden müzisyenler, köpeklerin yaklaştığını görünce hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.