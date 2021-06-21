Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılarına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmenin geçişlerini organize eden 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Alanya'da Suriye uyruklu 16 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Seki Mahallesi'nde 16 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen M.A.A'yı yakaladı.
Aramalarda, yasa dışı geçişte kullanılacağı belirlenen 5 bidon mazot, 15 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.
2 ilde 7 kişi gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında M.K. ve M.Z. Konya'nın Taşkent ilçesinde, D.K, M.G, A.K. ve Suriye uyruklu M.K. de Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler Konya
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