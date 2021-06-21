İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Alanya'da Suriye uyruklu 16 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seki Mahallesi'nde 16 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen M.A.A'yı yakaladı.

Aramalarda, yasa dışı geçişte kullanılacağı belirlenen 5 bidon mazot, 15 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

2 ilde 7 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında M.K. ve M.Z. Konya'nın Taşkent ilçesinde, D.K, M.G, A.K. ve Suriye uyruklu M.K. de Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.