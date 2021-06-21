Kurban Bayramı'na bir ay kala vatandaşlar, kurbanlık seçimi için besi çiftliklerini ziyaret etmeye başladı.

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

İşletmesinde kurbanlık büyükbaş hayvan besleyen Sami Solak, bayram yaklaştıkça yoğunluğun ve satışların artmaya başladığını söyledi.

Fiyatlar 15 bin ila 25 bin arasında değişiyor

Yeri ve imkanı olmayanları bir araya getirip onlar adına kurban kestikten sonra hisselerini dağıtabildikleri gibi, götürüp kendi kesmek isteyenlere de satış yaptıklarını anlatan Solak, şöyle konuştu:

"Kurban hissesine girmek isteyenler oluyor. Bu sene bir kişilik hisse 2 bin 200 liraya da var ama ortalama 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar, önceki yıla göre bir miktar artış gösterdi. Hayvanını götürüp kendisi kesmek isteyenler için ise 15 bin liraya da var, 25 bin liraya da var. Mesela bir hayvanımı 21 bin liraya verdim. Doğudan getirilen küçük boylu mallardan 8 bin liraya olanlar da var."

Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve istenen tüm şartları taşıması gerektiğin vurgulayan Solak, hayvanın yaşına, gebeliğine, dış görünüşüne ve bakımlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.