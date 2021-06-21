Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman Müzesi'nde "kayıp" incelemesi
[Fotoğraf: DHA]
Batman Müzesi'nde, tarihi eserlerin kaybolduğu iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Batman Müzesi'nde, 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, inceleme başlattı.
Batman'a gelen müfettişler, müzede çalışanların ifadelerine başvurdu. Kaybolduğu iddia edilen eserler 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık operasyonunda ele geçirilmişti.
Etiketler: Tarihi Eser
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