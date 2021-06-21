Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı
[Fotoğraf: İHA]
Otobüsle Mersin'e uyuşturucu getiren 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir ilden getirdiği uyuşturucu satmak isteyen şüpheliyi tespit etti.
Zanlıyı takibe alan ekipler, yolcu otobüsünde seyahat eden kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:47
- 10:40
- 10:39
- 10:30
- 10:32
Sıradaki Haber
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz