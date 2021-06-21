Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir ilden getirdiği uyuşturucu satmak isteyen şüpheliyi tespit etti.

Zanlıyı takibe alan ekipler, yolcu otobüsünde seyahat eden kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.