Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalı can aldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ölen kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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