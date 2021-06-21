Koronavirüs ile mücadelede, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI için tıklayınız...

Bakkal, market, kasap gibi işletmeler hizmet vermeyi sürdürdü

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdi. Bu işletmelerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürün satılmadı. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebildi.

Restoran ve lokantalar paket servis yaptı

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar paket servisle mesailerine devam etti. Kısıtlama süresince fırınlar da açıktı.

Günlük vaka sayısı düşüyor

Alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi. 63 kişi vefat etti, 409 yeni hasta belirlendi. 4 bin 219 kişi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

