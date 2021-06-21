Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri içeride odaların kapısında asılı bir notta 'bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti.

Herhangi bir düzeneğe rastlanmadı

Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı ekiplerin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe rastlamadı.

Her iki odaya da giren polis ekipleri anne Münevver Ertem ve oğlu Ertan Ertem'in cansız bedenleri ile karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çalışmaların tamamlamasının ardından bina sakinlerinin apartmana girmesine izin verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.