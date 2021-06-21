Anadolu Adliye'sine gelen E.Ş, C Blok zemin kat girişinde bulunan X-ray kontrolünden üzerini aratmadan geçmek için özel güvenlik görevlilerine polis olduğunu söyledi.

Görevlilerin kimliğini ibraz etmesini söylemesi üzerine E.Ş, cüzdanından çıkardığı polis kimliği ve rozetini gösterdi. E.Ş'nin tedirgin hareketlerinden ve polis kimliğinin üzerindeki fotoğrafın sivil olmasından şüphelenen güvenlik görevlileri, adliye polisine haber verdi.

Komiser kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üzerinde komiser yazan polis kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, şüpheli E.Ş gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheli E.Ş'nin üzerinden çıkan sahte polis kimlik kartı ve rozete de, incelenmek üzere el konuldu.

GBT sorgulamasında şüpheli E.Ş'nin "mala zarar verme", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "görevi yaptırmamak için direnme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.