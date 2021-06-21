Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşacak.

Şimdiye kadar 2 kez düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programına, üniversite öğrencileri için başvurular alınmaya başladı.

Üniversite öğrencileri kayıt yapabilecek

Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin https://mk.gov.tr/icerik/detay/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecek.

Sadece üniversite öğrencilerinin kayıt yapabileceği ekranda öğrenciler, isim, soy isim, kimlik numarası, telefon numarası ve okuduğu bölümü yazarak kayıt olabilecek.