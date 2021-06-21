Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
"Kütüphane Söyleşileri" için başvurular başladı
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği "Kütüphane Söyleşileri" programına katılım için başvurular başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşacak.
Şimdiye kadar 2 kez düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programına, üniversite öğrencileri için başvurular alınmaya başladı.
Üniversite öğrencileri kayıt yapabilecek
Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin https://mk.gov.tr/icerik/detay/basvuru-formu adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecek.
Sadece üniversite öğrencilerinin kayıt yapabileceği ekranda öğrenciler, isim, soy isim, kimlik numarası, telefon numarası ve okuduğu bölümü yazarak kayıt olabilecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dört kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz