Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dört kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yörükbayır köyünde bir tümülüste kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede çukur kazdıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Kazıda kullanılan iş makinesi, iki ticari araç ve malzemelere el konuldu.
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