Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarlaya yıldırım düştü, 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisindeki kekik tarlasına yıldırım düştü. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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