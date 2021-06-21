Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Kuryeyi alıkoyma' davasında İpek Hattat'a 1 yıl 9 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da tabletinin tamir edilemediğini iddia ederek evine gelen kuryeyi alıkoyan iş insanı İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar çıktı. Hattat, 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına mahkum oldu.
İş insanı İpek Hattat ile erkek arkadaşı ve şoförünün, eve gelen kuryeyi zorla alıkoyup telefonunu kırarak hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.
İstanbul 8'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada son savunmalar yapıldı. Ardından da mahkeme heyeti kararını açıkladı.
İpek Hattat, "Birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme" ve "hakaret"ten suçlu bulundu. 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bin 500 lira para cezası verildi.
Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Diğer 2 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.
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