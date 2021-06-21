Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 12 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda arama yaptı. Tırın çekici kısmında valiz içerisinde 24 şeffaf poşet içerisinde 12 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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