Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 bin 810 tuşlu cep telefonu ile 7 bin 385 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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