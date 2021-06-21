İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 810 tuşlu cep telefonu ile 7 bin 385 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.