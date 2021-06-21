Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, Türkiye'de görülen 420 kuş türünden, 340'ına ve yaban hayatına ev sahipliği yapan, araç trafiğine kapalı olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde artık elektrikli araçlar kullanılacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaban hayatını korumak ve gürültü ile hava kirliliğinin önüne geçmek için ziyaretçiler, korunan alan içinde bisiklet veya elektrikli araçlarla dolaşabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, UNESCO adaylığı açısından projenin önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, projenin hayata geçmesinde katkı veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

“Motorlu araçların deltaya girmesini yasakladık”

Kızılırmak Kuş Cenneti'nin Samsun'un tanıtımı ve turizminde önemli misyona sahip olduğunu vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Emisyonu yüksek ve gürültülü motorlu araçların deltaya girmesini yasaklamıştık. Çünkü doğal, biyolojik ve ekolojik yaşamın hakim olduğu deltamızda yaban hayatı sürdüren hayvanlar olumsuz etkileniyor, hatta zarar görüyordu. Bunun önüne geçtik. Ziyaret etmek isteyen insanlarımıza gezinti yapabilmeleri için bisikletler veriyoruz. İstedikleri gibi gezip dolaşabiliyor, yaban hayvanlarını görüp fotoğraf çekebiliyor, heyecanlı anlar yaşayabiliyorlar. "