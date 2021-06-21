Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen kamyondaki karpuzlar yola saçıldı
Bursa'da rampayı çıkamayan karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu karpuzlar yola saçıldı. Karpuz tarlasına dönen yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
Adnan Menderes Mahallesinde seyreden karpuz yüklü kamyon yokuşu çıkamadı.
Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Sokak kırmızıya büründü
Kasada bulunan yüzlerce karpuz sokağa saçıldı. Karpuzların patlaması sonucu sokak kırmızıya büründü.
Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Osmangazi Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ise kırmızıya bürünen sokağı temizleme çalışması başlattı.
Devrilen kamyon da vinç yardımıyla sokaktan kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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