Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da 1622 metreküp müsilaj toplandı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor. 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Yalova’daki Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.
Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle yapılan temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de müsilaj (deniz salyası) yoğunluğunun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.
[Fotoğraf:AA]
Bugün 62 metreküp toplandı
Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.
Bölgede bugün toplanan 62 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1622 metreküpe çıktı.
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