Eskişehir’de şiddetini artıran sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu.

Yağış nedeniyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Ekipler müdahale etti

Sağanak nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yoğun su altında kalan yerlerde suların tahliyesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise trafikte düzenlemeler yaptı.

Birçok aracın suda mahsur kaldığı kentte yağış halen devam ediyor.