Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
F.Ç. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, Göl Yolu Kavşağı'nda C.K. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrilerek sürüklendi.
Kazada ambulans sürücüsü F.Ç. hemşire B.E., sağlık görevlisi S.Ş. ve otomobil sürücüsü C.K. yaralandı.
Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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