Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hacılıçay Mahallesi, Karamustafalı yolunda Muammer Can Karatay'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ve 2 kişi araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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